"Dzień dobry, jestem Ania, poproszę urlop". "Zetki" na rynku pracy są wyzwaniem

- Gdy czują, że są traktowani z góry, nie mają motywacji. W ich generacji jest trochę nihilistyczna wizja przyszłości, a skoro sytuacja ekonomiczna sprawia, że i tak nie będą w stanie np. kupić mieszkania, to co stoi na przeszkodzie, żeby rzucić męczącą pracę i próbować nowych rzeczy? Dlatego tak ważne jest, by zadbać o dobry klimat w biurze, jak największą elastyczność i cały czas proponować nowe rzeczy, w których mogą się wykazać - twierdzi Marcin.