Dzień Kobiet przez 365 dni w roku. W TOUS celebrujemy kobiecość zawsze, bez względu na datę

Piękno kwiatów i piękno kobiecości zazębiają się według wizji TOUS. Bez względu na to, czy masz ochotę zrobić prezent samej sobie czy wręczyć go kobiecie, którą cenisz za jej siłę, upór w dążeniu do celu, mądrość, optymizm czy którąkolwiek z innych wartości, które są dla ciebie ważnym elementem kobiecości. Pamiętaj – w TOUS 8 marca to zwykła środa, ponieważ kobiecość świętujemy przez cały rok!