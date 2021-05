Dzień Matki. "Bezradność – ona się zdarza w byciu mamą"

– Macierzyństwo to Himalaje i w tych Himalajach zostanę już do końca życia – mówi nam Ania, mama 4-letniej Lusi. – W wieku 36. lat urodziłam córeczkę, najprawdopodobniej jedyną – mówi Monika i dodaje, że choć wyczekiwała dziecka, a jej decyzja o byciu mamą była przemyślana i świadoma, to za nic nie da się do tej roli w pełni przygotować.