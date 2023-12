"Dzień na U", czyli wielka akcja zachęcania do badań profilaktycznych

W tym roku twórcy skupiają się na zdrowiu mężczyzn i tym, jak panowie podchodzą do badań profilaktycznych. Okazuje się, że zdecydowana większość mężczyzn biorących udział w badaniu (88 proc.) zdaje sobie sprawę, jak ważne są badania kontrolne dla stanu zdrowia. Tylko niewielki odsetek (3 proc.) badanych wyraził wątpliwości, co do potrzeby takich kontroli. Wyniki wskazują zatem, że Polacy zdają sobie sprawę, jak ważne jest regularne kontrolowanie swojego zdrowia, jednak aż 26 proc. twierdzi, że nie ma na to czasu.