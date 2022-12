Dziennikarz jednoznacznie ocenił mecz Polski. "Nikt nie ma wątpliwości"

Internauci wspierają polskich piłkarzy. "Wracamy z podniesioną głową"

Wpis wywołał wiele komentarzy. "W taki sposób mecze można przegrywać. Wracamy z podniesioną głową!" - stwierdziła jedna z użytkowniczek. "Dokładnie tak, doceńmy to jak grali, jak się starali i jakim kosztem to robią. My, Polacy, tylko z sukcesów umiemy się cieszyć. A jak jest już nieco gorzej to wylewamy hejt, nie zważając na to, jak wielką krzywdę czynimy. Ja też uważam, że bardzo dobrze grali, dając nam sporo pozytywnych emocji oraz powodów do radości" - podkreśliła inna internautka.