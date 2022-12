Marina Łuczenko jest na trybunach. Tak kibicuje żona Wojciecha Szczęsnego

Marina Łuczenko jest wsparciem dla Szczęsnego

Marina i Liam kilka dni temu przybyli do Kataru, by na miejscu kibicować Wojciechowi Szczęsnemu. Piosenkarka opublikowała w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie, które pokazuje, jak ważne jest, by te chwile spędzać wspólnie. Fotografie na swoim profilu opublikował także sam bramkarz. "Dziękuję wszystkim za wsparcie, a w szczególności mojej wspaniałej rodzinie" - napisał Wojciech Szczęsny.