Dziennikarz ujawnił pytania, których nie mógł zadać Britney Spears podczas wywiadu. Jest ich aż 16

Od 20 lat jest niekwestionowaną ikoną muzyki pop. W 2007 roku, momencie, w którym stworzyła hity, takie jak "Gimme More", "Piece of Me" i "Break the Ice", przeszła poważne załamanie nerwowe, które odbiło się szerokim echem na całym świecie. Była świeżo po rozwodzie z Kevinem Federlinem, straciła prawa do opieki nad dwoma synami. Sąd zadecydował, że niezbędna jest wtedy kuratela jej ojca, Jamiego Spearsa, także w kwestii sprawowania pieczęci nad majątkiem, wartym wówczas ponad 60 mln dol.