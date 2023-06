Dziewczyny kochają piegi — nowy trend makijażowy

Skąd biorą się piegi?

Piegi pojawiają się na twarzy w wyniku nierównomiernego rozłożenia się melaniny — barwnika, który odpowiada za kolor skóry. Powstawanie piegów uzależnione jest od dwóch czynników — genów i ekspozycji skóry na promieniowanie UV. Można więc odziedziczyć je w spadku po rodzicach czy dziadkach. Wówczas pojawiają się one już we wczesnym dzieciństwie i w odróżnieniu od piegów nabytych w skutek niestosowania ochrony przeciwsłonecznej, są jasne i mają regularny kształt. Niestety, nie każdy z nas ma predyspozycje do powstawania piegów, a narażanie skóry na nadmierną ekspozycję światła słonecznego jest niebezpieczne. Nie dość, że przyśpiesza ono starzenie się skóry, to może doprowadzić do rozwoju czerniaka, nowotworu skóry.