Obalamy największe mity. Jaki makijaż dla okularnicy?

Czasy, gdy okulary kojarzyły się tylko z panią z biblioteki, odeszły w niepamięć. Od lat są one modnym dodatkiem. Niektórzy noszą tak zwane zerówki, by dodać sobie szyku. Kluczem do sukcesu jest idealnie dopasowany makijaż. W tym poradniku dowiesz się, jak go dobrać w zależności od rodzaju wady wzroku, kształtu oprawek. Przeczytasz też o tym, jak jak zadbać o piękne rzęsy, brwi i usta, a także co zrobić, by okulary w końcu nie odbijały się na nosie.