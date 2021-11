Iga Świątek tłumaczy się PMS-em. Ginekolog komentuje sytuację

Mało kto zastanawiał się, co mogło stać za zachowaniem Igi. W końcu sama tenisistka zabrała głos w sprawie. - Nie chcę wymyślać wymówek czy szukać innych wytłumaczeń. Ciężko o tym mówić, bo wiem, że w sporcie nie zdarza się to często. Ale PMS naprawdę uderzył mnie tego dnia. Mówię to każdej młodej dziewczynie, która nie wie, co się dzieje. Nie martw się, to normalne – przyznała szczerze podczas konferencji prasowej.