Pokazała się po operacji guza mózgu. Rozpłakała się na wizji

Joanna Kryńska na początku kwietnia 2024 roku poinformowała na Instagramie, że przeszła operację usunięcia guza mózgu. Poważny zabieg zakończył się sukcesem, a dziennikarka wraca do zdrowia i pełni sił.

26 kwietnia, w dniu urodzin, może liczyć na wyjątkowe wsparcie. Okazało się, że narzeczony Kryńskiej zdecydował się na wyjątkowy gest, który ją wzruszył do łez.

Jak się okazało ukochany dziennikarki, piłkarz Grzegorz "Gabor" Jędrzejewski, z okazji 44. urodzin Joanny, połączył siły z "Dzień Dobry TVN". Narzeczony przyszedł do kawiarni, gdzie znajdowała się Kryńska z bukietem kwiatów.

Nagle pojawił się też chór Wokalektywa, który zaśpiewał "Time of my life". Na ten widok Kryńska rozpłakała się i przytuliła do Jędrzejewskiego. Potem przyszła też pora na tradycyjne "sto lat". Wszystko z pomocą kamery uwieczniła ekipa TVN.