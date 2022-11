Dziś w nocy obchodzimy katarzynki. Co to za święto i czym różni się od andrzejek?

Przede wszystkim jednak wróżby w katarzynki wiązały się z symboliką snów. To, co przyśni się kawalerom tej nocy, było niezwykle istotne. Wierzono, że właśnie wtedy we śnie ukaże się przyszła żona. Jeśli młodzieńcowi przyśniła się biała kura, oznaczało to rychły ożenek z panną. Jeśli czarna kura - wdowę. Czarny lub siwy koń zwiastował starokawalerstwo.