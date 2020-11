Wróżby andrzejkowe. Czy znasz nietypowe wersje zabaw? Skorzystaj z zaskakujących propozycji

Nietypowe wróżby andrzejkowe to niebanalny pomysł na rozruszanie gości podczas zabawy. Lanie wosku możesz odłożyć do lamusa, bo w tym roku warto postawić na coś nieoczywistego. Poniżej znajdziesz kilka ciekawych propozycji, które można wykorzystać w zaciszu własnego domu w formie wróżb andrzejkowych.

Wróżby andrzejkowe – owoc prawdę powie

Zawiąż osobie uczestniczącej w zabawie oczy, a następnie połóż na stole śliwkę, jabłko i cytrynę. Powiedz, aby wybrana osoba wylosowała owoc – w ten sposób odkryje, co wydarzy się w miłości podczas nadchodzącego roku. Śliwka oznacza, że nie poznasz miłości, jabłko świadczy o odnalezieniu prawdziwego uczucia, natomiast cytryna wróży przelotną znajomość.

Wróżby andrzejkowe – niewidoczne imiona

Każdy uczestnik zabaw andrzejkowych otrzymuje białą kartkę A4, na których za pomocą soku z cytryny zapisuje dowolne imię. Goście składają kartki i wrzucają do miski. Następnie każdy losuje kartkę – pod żarem świeczki odczytywane są wylosowane imiona. Zgodnie z wróżbą andrzejkową, wybrane imię oznacza przyszłą połówkę.

Wróżby andrzejkowe – wróżenie ślubu

Tym razem mamy do czynienia z wróżbą andrzejkową dla najwytrwalszych. Należy nawinąć obrączkę na nitkę i włożyć ją do szklanki, aby wisiała na wysokości jej brzegów bez dotykania szkła. Kładziemy łokcie na stole, ale dłońmi trzymamy koniec nitki. Ręce po chwili same zaczną drżeć i obrączka uderzy o brzegi szklanki. Liczba uderzeń obrączki oznacza wiek, w którym wyjdziesz za mąż albo się ożenisz.