"Ratujmy dziecięcy telefon zaufania". Kinga Rusin oburzona decyzją rządu

"Ratujmy dziecięcy telefon zaufania 116 111 niszczony przez PIS! Potrzeba 1. miliona złotych, żeby mógł działać przez najbliższy rok 24/7. Wpłacam 10 tysięcy i zachęcam do wpłat (link do autoryzowanej zbiórki zamieszczam w moim bio). Wierzę, że jeszcze dziś uda się zebrać całą kwotę, bo wierzę w dobrych ludzi. Każda złotówka się liczy!" - czytamy we wpisie Kingi Rusin.