Kinga Rusin chwali się zdjęciem z tropików. Towarzyszy mu ważny przekaz

"Totalne zręby zostawiają w lasach przerażające "blizny", pozbawiają ludzi miejsc do wypoczynku, zwierzęta miejsca do życia, nas wszystkich razem źródeł tlenu. Lasy Państwowe twierdzą, że "mają do tego prawo i wszelkie zezwolenia władz"!. Tak - tych władz, które od 2015 niszczą po kolei wszystko, co w Polsce ważne, w tym przyrodę!"