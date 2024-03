Hot pants to jeszcze nic. Nie każdy odważyłby się na takie buty

Julia Wieniawa przez lata walczyła o to, aby ludzie przestali patrzeć na nią jak na "dziewczynkę". Młoda artystka, która jest jedną z najbardziej wpływowych influencerek w Polsce, coraz śmielej eksperymentuje ze swoim wizerunkiem. Gwiazda nie próżnowała na sesji zdjęciowej dla magazynu "Glamour". Metaliczny top z dekoltem (dosłownie) do pępka to tylko preludium tego, co działo się dalej.