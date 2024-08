"Dzwoni" ci w uszach? Lekarz wyjaśnia, co to oznacza

Coraz większą popularność na TikToku zdobywają profile medyczne, prowadzone przez lekarzy i pielęgniarki. Jednym z nich jest profil doktora Kunala Sooda, lekarza ze Stanów Zjednoczonych, którego obserwują ponad dwa miliony osób. To właśnie on zdradził w filmiku, co oznacza tajemnicze dzwonienie w uszach. Czy powinno martwić?

Co oznacza dzwonienie w uszach?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się na tym, czym jest irytujący hałas, który czasem słyszysz w uszach? Jeżeli tak, na początku powinieneś wiedzieć, że (prawdopodobnie) nie masz się czym martwić. Jak ujawnił dr Kunal Sood, taki hałas jest dość powszechnym zjawiskiem.

"Kiedy zajmujesz się swoimi sprawami, a twoje ucho robi coś takiego" - podpisał opublikowane nagranie na TikToku dr Sood.

Jak wyjaśnił: "To ludzki odpowiednik przejścia w tryb offline".

- Nagły, krótki i jednostronny przejściowy szum w uszach. Na szczęście nie oznacza to, że dzieje się coś złego. Ponad 75 proc. ludzi doświadcza tego w pewnym momencie swojego życia - powiedział lekarz.

Przyczyny dzwonienia w uszach

Według doktora Sooda dzwonienie w uszach trwa zazwyczaj minutę bądź krócej. Jeżeli występuje jednak dłuższy czas lub bardzo często, należy skontaktować się z lekarzem. Rzadkie dzwonienie w uszach może być wynikiem braku odpowiedniej ilości snu, stresu czy zbyt częstego picia kawy. Może oznaczać też jednak infekcję w organizmie.

"Przez cały czas myślałem, że to duchowi przewodnicy, którzy próbują zwrócić moją uwagę", "Myślałem, że to mój mózg musi się tak często resetować", "Miałem z tym do czynienia co najmniej raz lub dwa razy w ciągu ostatniego roku. W moim przypadku było to spowodowane silnym stresem" - czytamy w komentarzach pod filmikiem lekarza.

