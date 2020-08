Ebru Timtik zmarła po 238 dniach strajku głodowego. Ważyła 30 kg

Ebru Timtik miała 42 lata. Była członkinią Stowarzyszenia Współczesnych Prawników, czyli grupy adwokatów, która sprzeciwiała się władzom. Zostali zatrzymani we wrześniu 2017 roku. Oskarżono ich o przynależność do organizacji terrorystycznej, która odpowiada za zamachy na terenie kraju m.in. zamach na ambasadę amerykańską w 2013 roku.

Timtik skazano na 13 i pół roku więzienia. Złożyła odwołanie, ale zostało odrzucone. Wtedy podjęła decyzję o strajku głodowym. Rozpoczęła go 2 stycznia 2020 roku.

Zmarła Ebru Timtik

Ebru Timtik chciała strajkiem głodowym zmusić władze do uczciwego procesu. Miesiąc później dołączył do niej prawnik Aytac Unsal. Międzynarodowe stowarzyszenie prawników złożyło petycję do sądu najwyższego w Turcji i domagało się uwolnienia niesłusznie skazanych. Podpisy pod nią złożyło 365 prawników zagranicznych oraz 400 tureckich.