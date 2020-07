Ed Sheeran walczy z nałogiem. Muzyk zdobył się na szczere wyznanie

Ed Sheeran o uzależnieniu

Na przełomie 2018 i 2019 roku Ed Sheeran zagrał 280 koncertów w ramach swojej trasy "The Divide Tour". Podróżowanie po całym świecie mocno się na nim odbiło i sprawiło, że szybko popadł w złe nawyki.

"Nie spałem i piłem całą noc, a później spałem w autobusie. Koncertowy bus parkował pod arenami, gdzie spałem przez cały dzień. Potem budziłem się, wychodziłem, występowałem na scenie, piłem i wracałem do autobusu. Nie widziałem słońca być może przez cztery miesiące" - powiedział w rozmowie z zagranicznymi mediami.

Muzyk zachłysnął się karierą i życiem na wysokim poziomie, dlatego na początku nie dostrzegał, że ciągłe imprezowanie może źle się skończyć. "Na początku jest zabawa, rock and roll, ale potem zaczyna się robić smutno" - wyznał, jednocześnie dodając, że doskwierały mu stany depresyjne i napady paniki.

W 2019 roku gwiazdor zawiesił swoją karierę muzyczną i skupia się na sobie oraz swojej żonie. Ed Sheeran jest jej wdzięczny za wsparcie i nie ukrywa, że to właśnie ukochana pomaga mu wyjść na prostą. Zachęca go do uprawiania sportu i zdrowego odżywiania.