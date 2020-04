Edukacja zdalna jest problematyczna dla wielu rodziców. "Nie pamiętam, żeby rodzice kiedykolwiek mi pomagali"

"Rodzice żalą się, jak to teraz muszą marnować kilka godzin dziennie, żeby odrabiać lekcje z dziećmi. Nie rozumiem tego. Ja nie pamiętam, żeby rodzice kiedykolwiek mi pomagali czy odrabiali za mnie lekcje" – napisała jedna z użytkowniczek forum WP Kafeteria i dała wyraz swojemu rozgoryczeniu na myśl o wszechobecnym narzekaniu na zdalną edukację.

Kobieta zauważyła też, że obecnie dzieci mają łatwiej niż, kiedy ona była młoda. Nie miała dostępu do internetu, nie było tak wielu podręczników, w których każde zagadnienie jest szczegółowo omówione, a mimo to lekcje odrabiała sama krok po kroku.

"Nikt nie przewidział pandemii. Wcześniej rodzice też pewnie pomagali w zadaniach domowych, ale teraz jest tego więcej. Myślę, że chodzi o ilość zadań z różnych przedmiotów, a nie konkretnie o to, że trzeba siedzieć z dzieckiem nad tym. Ale masz racje - wydaje mi się, że posiadanie dzieci się "czuje" i nie każdy się do tego nadaje" – podzielił się swoją opinią ktoś inny.

Znalazła się również matka 1-klasisty i 5-klasisty, która wyznała, że jej potomkowie nie spędzają kilku godzin przy zadaniach. Tłumaczy im tylko to, czego nie rozumieją. Sami potrafią skupić się na nauce i wykonywać zadania samodzielnie. "Jeśli dzieci są nauczone systematyczności, to nie będą jęczeć, że coś jest do zrobienia. W szkole też nauczyciel przecież nie stoi nad każdym dzieckiem i nie tłumaczy mu osobno" - podkreśliła.