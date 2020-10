Edward Dymek był dziecięcą gwiazdą PRL-u. Jego grób może przestać istnieć

Edward Dymek zyskał popularność dzięki swoim rolom w młodzieżowych serialach: "Wakacje z duchami" i "Podróż za jeden uśmiech". To właśnie w trakcie nagrań zaprzyjaźnił się ze starszym kolegą po fachu Henrykiem Gołębiewskim, jednak wkrótce ich drogi się rozeszły. Kariera Dymka trwała zaledwie 2 lata. Został wcielony do wojska, a jego trudny charakter sprawił, że trafił do jednostki w Orzyszu. Później w wywiadach zdradzał, że kazano mu biegać w upale 40 km z ciężkim sprzętem na plecach. Twierdził, że chciano go upodlić i stłamsić, jednak nikomu się nie udało tego zrobić.