Edyta Górniak gorzko o byłych partnerach. "To już jest w zgliszczach pogrzebane"

- O nie, w ogóle zaufanie do kogokolwiek, jeżeli chodzi o płeć przeciwną, to już poległo. To już jest w zgliszczach pogrzebane w ziemi i już kwiatki rosną na tym. Także już nic się nie wydobędzie z tego. I to nie chodzi o to, bo oczywiście można się przyjaźnić, można budować różne relacje - powiedziała Edyta Górniak w ostatniej rozmowie z "Faktem".