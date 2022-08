Mało kto wiedział, że byli wtedy parą. Rozstali się, bo "był niedojrzały"

Edyta Górniak nie była tym zachwycona. To zadziałało na niekorzyść Sztaby

W trakcie wyjazdu miało dość do pierwszych nieporozumień i napięć pomiędzy artystami. Kompozytor preferował pracę w samotności, przez co znikał na długie godziny do studia nagraniowego. To z kolei źle się odbijało na wokalistce.