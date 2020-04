Edyta Górniak o więzi z Bogiem. Pokazała wymowne zdjęcie

To nie pierwszy raz, kiedy piosenkarka tak bardzo uzewnętrznia się. W swoje 46. urodziny napisała list do Boga, który następnie zamieściła na Facebooku. "Dziękuję ci Największy i Jedyny, za bliskość Twoją. Za architekturę tego niemożliwie pięknego świata. Za anioły, które tu na ziemię w swojej trosce zsyłasz. Za to, że ciągle jeszcze dajesz ludzkości szansę naprawiać to, co zostało przez nas zepsute. Dziś, w moje urodziny, dziękuję Ci za wszystkie łaski i bezcenne pouczenia. Proszę, miej pod swoją opieką wszystkich, których kocham. A także wszystkich, którzy kochają mnie" – brzmi treść wiadomości.