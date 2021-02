Edyta Górniak pod wrażeniem nowego filmu Patryka Vegi. Piosenkarka dziękuje reżyserowi

Patryk Vega przyzwyczaił Polaków do mocnego kina. Reżyser wypuścił kilka filmów akcji naszpikowanych brutalnością oraz wulgaryzmami, ale ostatnio uznał, że chce zająć się poważniejszą działką filmową i wyprodukował dokument dotyczący handlu dziećmi.

W filmie poznajemy historię młodej matki, która zamierza sprzedać swoje dziecko. Ostatecznie udaje się uratować córkę bohaterki dokumentu, ale widzowie twierdzą, że Vega nieumiejętnie zabrał się do tej sprawy, bo działał na własną rękę, zamiast zawiadomić odpowiednie służby, które mogłyby zrobić więcej niż on.

Edyta Górniak poświęciła cały wpis reżyserowi i nie szczędziła mu górnolotnych słów. "W imieniu własnym, jako Matki i w imieniu wszystkich, potencjalnie uchronionych od teraz dzieci, Dziękuję Panu całym Sercem, że był Pan gotów tak głęboko zanurzyć się w piekle, by zrobić ten film" - napisała.

Edyta Górniak po obejrzeniu filmu stwierdziła, że należy zabrać się za naprawę świata. "Musimy kategorycznie uzdrowić wszystko, o czym dotąd nie wiedzieliśmy. Wszystko od podstaw! (...) Musimy zobaczyć i głęboko zrozumieć, co wymaga zmian, co wymaga zniszczenia i co wymaga zbudowania od początku" - podkreśliła.