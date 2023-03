Edyta Górniak weszła cała na biało. Wygląda jak prawdziwa diwa

Edyta Górniak prowadzi teraz zdecydowanie spokojniejsze życie. Mieszka w górach, ale często wyjeżdża za granicę, gdzie relaksuje się na rajskich plażach. W związku z tym jej styl także nieco się zmienił. Gwiazda stawia przede wszystkim na wygodne materiały i luźne kroje . Co nie oznacza, że od czasu do czasu, gdy nadarza się taka okazja, nie wskakuje w zjawiskową kreację.

My jednak zwróciliśmy uwagę na stylizację gwiazdy. Założyła bowiem sięgającą do ziemi, błyszczącą, białą suknię. Kreacja charakteryzuje się kopertowym dekoltem i nieco bufiastymi rękawami. Górniak dobrała do tego długiego, srebrnego kolczyka. Ale tylko jednego. To stylizacja godna prawdziwej diwy.