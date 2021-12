Edyta Herbuś przeszła koronawirusa. Zaskakujące, co teraz mówi

- Męczyłam się tak szybko, że mój chłopak się śmiał, że jak np. kichnęłam, to musiałam trzy godziny odespać. Miałam 40 stopni gorączki, widziałam, jak z mojej szafy wyłania się tęcza, różne wizje do mnie przychodziły, ale głównie spałam. Pozwoliłam sobie na to, żeby organizm dostał to, czego potrzebuje i czego się domaga. Momentami miałam wrażenie, że odpoczęłam za całe życie.