Edyta Herbuś wykrzykuje światu: Zakochana, rozmarzona, uwiedziona

Kobieta spełniona

Edyta Herbuś niejednokrotnie podkreśla, że to właśnie miłość i szacunek wobec siebie są dla niej wartościami najwyższymi. - Otworzyłam się na to, co naprawdę czuję, co pojawia się w mojej głowie. (...) Mam dużo powodów do radości i satysfakcji. Spełniam się zawodowo, artystycznie, założyłam swoją markę Her by Love, mam w swoim życiu wolność, o którą zawsze zabiegałam, i niezależność, którą sobie obiecałam jako mała dziewczynka - tancerka i aktorka wyznała w rozmowie z "Super Expressem".