Edyta Herbuś zachwyca w złotej sukni na pokazie MMC. Stylizacja zachwyca!

"Gdy byłam młodą dziewczyną, wydawało mi się, że 40-latka to już taka bardzo dojrzała kobieta, a ja w środku ciągle czuję się bardzo dziewczęco. Mam spory dystans do wieku metrykalnego i pielęgnuję w sobie tę młodzieńczą świeżość w podejściu do codziennych spraw. Dbam o swoje potrzeby, dużo się śmieję, spotykam z przyjaciółmi, podróżuję, szukam beztroskich chwil pomiędzy obowiązkami . Cały czas jestem blisko ze swoją pasją, to ona niesie mnie przez poszczególne etapy rozwoju, wyrażania i tworzenia" - przyznała.