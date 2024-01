Edyta i Łukasz Golcowie przeżywają kryzys? Artystka opublikowała wymowne zdjęcie

- Jestem wdzięczna losowi, za to, że udało się nam spotkać, że nasze dusze się spotkały, że łączy nas bardzo wiele - tradycja, wychowanie i miłość do muzyki, że mamy wspaniałe dzieci, tworzymy piękną rodzinę, to jest bezcenne. To jest najpiękniejsza nagroda, jaką mogłam sobie w życiu wymarzyć - mówiła w rozmowie z Pomponikiem.