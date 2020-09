Edyta Pazura o trendach na Instagramie. "Sztuczne i upozorowane"

Edyta Pazura, żona Cezarego Pazury i mama dwójki dzieci, często komentuje w sieci rzeczywistość. Zarówno problemy dnia codziennego, jak i absurdy, ostatnio ten związany z instagramową modą. Jak napisała blogerka, można zauważyć, że w sieci zapanował trend na naturalność. Bycie "normalnym" przynosi celebrytom popularność, pokazują, że są blisko ludzi, jak dziewczyna czy chłopak z sąsiedztwa. Nie zawsze to wychodzi w praktyce.

Edyta Pazura: "jeszcze parę lat (może miesięcy) temu na tablicach królowały słodko- różowe obrazki"

Edyta Pazura napisała post, w którym stara się obnażyć niekonsekwencję niektórych użytkowników Instagrama. "Jeszcze parę lat (może miesięcy) temu na tablicach królowały słodko- różowe obrazki z jakże wspaniałego, lukrowego życia części użytkowników uznanych za znanych (taka moja językowa fanaberia ). Okazuje się, że filtry są już passe, a teraz należy pokazywać zdjęcia siebie: biednej matki w obdartej koszuli, bo przecież macierzyństwo nie jest takie słodkie (ale odkrycie). Przyszedł czas na kolejną modę i o ile nie mam problemu, z tym że znany użytkownik pokazuje obgryzione paznokcie, brudny stół i tłuste włosy, to mam jednak problem z tym że jest to tak samo sztuczne i upozowane jak kolorowe obrazki pt. "my sweet 16" – napisała Pazura.