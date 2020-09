Edyta Pazura pokazała sukienkę na wesele. Kobieco i elegancko

Moda weselna nie należy do najprostszej. Przede wszystkim sukienka musi być wygodna do tańca, ale i musi być w dobrym tonie. Pierwszą niepisaną zasadą przy wyborze kreacji jest to, że nie może ona przyćmić sukni panny młodej. Dlatego nie radzimy wybierać bieli ani jaskrawych kolorów. Teraz Edyta Pazura zaprezentowała swoją sukienkę.