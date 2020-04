Edyta Pazura pochwaliła się zdjęciem. Za obiektywem stanęła jej córka, Amelia

Mijają kolejne tygodnie przymusowej izolacji społecznej. Świat się zatrzymał. Każdy rodzic próbuje radzić sobie jak może, aby zorganizować rozrywkę swoim najmłodszym pociechom i edukację starszym. Edyta Pazura zauważa, że to dobry czas, aby obserwować dzieci oraz pomóc im rozwinąć umiejętności.

"Obserwacja dzieci oraz rozwijanie ich umiejętności stały się już chyba moim konikiem podczas tej przymusowej przerwy. Staram się wykorzystać czas spędzony z rodziną jak mogę. Amelia pięknie rysuje i maluje, więc na pewno ma zmysł estetyczny i plastyczny, a to przekłada się na fotografię, co widać na załączonym obrazku. Postanowiła spróbować i miałam rację. Modelki ze mnie nie będzie, ale za to z Amelii może być niezły fotograf" – napisała Edyta Zając na Instagramie i opublikowała swoje zdjęcie.