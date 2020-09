Edyta Pazura pokazała stylowy salon. Pozuje z rodziną na kanapie

Edyta Pazura często urzeka swoich fanów szczerością. Zarówno ona, jak i Cezary Pazura chętnie dzielą się swoim życiem rodzinnym z obserwatorami w mediach społecznościowych. Tym razem Edyta Pazura pokazała, jak urządziła rodzinny dom. Wraz z bliskimi pozują na kanapie i przyznają się do tego, co wielu może wydawać się nieprawdopodobne: że są normalną rodziną.

Edyta Pazura pokazała salon

Ponadto pomiędzy lampami możemy zauważyć zdjęcia. W różnych rozmiarach i o różnych orientacjach. Niestety odbija się w nich światło i ciężko stwierdzić, co przedstawiają. Wiadomo jednak, że kolorystycznie pasują do wystroju. Rodzina siedzi na szerokiej, szarej kanapie z licznymi poduchami o orientalnym motywie. Przed nimi stoi klasyczny drewniany stolik kawowy, który jest prosty, ale funkcjonalny.

Połączenie bieli z szarością i odcieniami niebieskiego tworzy dość chłodny klimat, ale drewniane elementy nieco ocieplają wnętrze. Niektórzy użytkownicy żartobliwie porównywali lampy do... kebabów.

"Myślałam, że z tyłu to kebaby, a to lampy są. Ta dieta mnie wykończy" – zażartowała jedna z użytkowniczek. "Kurczak na cienkim, sos mieszany. Poproszę" – dodał inny użytkownik. No cóż... głodnemu chleb na myśli.