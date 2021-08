Edyta Zając olśniła za kulisami "Tańca z gwiazdami". Kreacja w odważnym kolorze przyciąga wzrok

Spełnione marzenie ukochanej babci

Modelkę łączy z babcią wyjątkowa więź. - Marzeniem mojej babci, od kiedy pamiętam, było, aby zobaczyć mnie w jej ulubionym programie telewizyjnym "Taniec z gwiazdami". Koniecznie w pięknej, balowej sukni. Do tej pory, kiedy dwukrotnie zapraszano mnie do udziału w show, odmawiałam ze strachu przed wysiłkiem, z jakim wiążą się treningi do programu. Nawet mama martwiła się, czy sobie poradzę, mówiąc, że pewnie się tam połamię. Kiedy usłyszałam propozycję po raz trzeci, zdecydowałam, że trzeba w końcu wyjść ze strefy komfortu i zrobić coś zupełnie nowego. Ostatecznie na decyzję wpłynęła moja babcia - mówiła modelka w wywiadzie dla Polsatu.