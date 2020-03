WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 4 koronawiruskwarantannaegzamin ósmoklasistyminister Dominika Czerniszewska 41 min. temu Egzamin ósmoklasisty 2020. W związku z epidemią koronawirusa rodzice apelują o przełożenie 30 marca rozpoczęły się próbne egzaminy ósmoklasistów przygotowane przez CKE. Po raz pierwszy odbywają się one w trybie zdalnym. – To ich pierwsze poważne egzaminy. Dzieci muszą się same przygotować i dodatkowo mieć w głowie, by nie zarazić się koronawirusem – mówi w rozmowie z WP Kobieta Sylwia Aliaj, matka ósmoklasistów. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Próbne egzaminy ósmoklasisty ze względu na pandemię koronawirusa odbywają się online (East News) W poniedziałek o godz. 9 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej próbny arkusz z zadaniami z języka polskiego. Uczniowie mieli 120 minut na rozwiązanie egzaminu w warunkach domowych, a następnie musieli go przesłać do sprawdzenia swoim nauczycielom. Już w południe pojawiły się pierwsze negatywne opinie. Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska, oznajmiła na Twitterze, co sądzi na temat takiego rozwiązania. "CKE ogłosiła, że robi dziś, jutro i w środę próbne egzaminy dla ósmoklasistów. Publikacja codziennie o 9:00. Serwer nie dał rady. Strona nie działa. A ósmoklasiści i maturzyści nadal zakładnikami wyborów prezydenckich" - napisała. Co z egzaminem ósmoklasisty? Chwilę po 14 na skrzynkę #DziejeSie przyszedł list od Sylwii Aliaj, która jest matką dwóch ósmoklasistów. "Oficjalnie nikt jeszcze nie przenosi terminu egzaminów, które mają się odbyć już za 3 tygodnie. I w jaki sposób - to jest zasadnicze pytanie? Czy te tysiące dzieci w skali Polski, a w przypadku szkoły moich dzieci aż osiem klas ósmych rzeczywiście będziemy narażać na stadne pisanie egzaminów przez trzy dni, kiedy nawet do sklepu wpuszczają ograniczoną ilość ludzi? Dlaczego do dzisiaj nie ma, żadnych informacji ze strony Ministerstwa? Czy do tego czasu rzeczywiście nastąpi cud, kiedy przed nami ciągle kulminacja zakażeń przed szalejącym ciągle wirusem?" – brzmi początek wiadomości. Skontaktowaliśmy się, więc z panią Sylwią, która opowiedziała, jak wygląda przygotowanie do egzaminów w warunkach domowych oraz sam test. Zobacz także: SIŁACZKI – program Klaudii Stabach. Historie inspirujących kobiet Rodzic stał się nauczycielem Godzina 19:40 pani Sylwia przerywa odrabianie pracy domowej z synami. Odbiera telefon. – Jeszcze siedzimy i analizujemy testy próbne, które dzisiaj robiliśmy. Uważam, że j. polski był dość trudny. Zwłaszcza u młodszego syna widzę duże braki, obawiam się o powodzenie na egzaminie. Teraz staram się z nim nadrobić zaległości, które są wynikiem braków z kilku ostatnich lat (kumulacja wielu czynników, w tym częsta nieobecność nauczyciela prowadzącego z polskiego). Zaznaczam, że w znacznej części w tegorocznym roczniku ósmoklasistów znajduje się młodszy rocznik, który eksperymentalnie rozpoczynał swoją edukację wcześniej i teraz na równi ze starszym rocznikiem ma pisać egzamin – dodaje. Pani Sylwia wzięła dwutygodniowy urlop, by pomóc synom w przygotowaniach. Z racji wieku pociech, nie przysługuje jej zasiłek. Natomiast korepetytorzy, z których usług korzystano zawiesili wizyty ze względu na pandemię. Matka 14 i 15-latka, nagle musiała zostać ich nauczycielką. W szkole nastolatków nie ma platformy zdalnej, gdzie uczniowie mieliby video lekcje ze swoimi nauczycielami. Odbywa się to poprzez dziennik i wiadomości typu maile. Kobieta musiała więc zorganizować dodatkowy komputer dla drugiego dziecka, drukarkę ze scanerem. Tak, by każdy z synów mógł przesłać zadanie nauczycielowi. – A przecież rzesza dzieci nie ma takiej możliwości. Dlatego uważam, że to kpina, że ministerstwo nie przekłada tego egzaminu. Weźmy pod uwagę, że posiadanie komputera jest powszechne, ale nie konstytucyjne. Nikt się nie rodzi od razu z komputerem i dostępem do internetu. To nauczanie jest teraz niesprawiedliwe – zauważa. Obecnie pani Sylwia wieczorami pije melisę, przegląda zadania na kolejny dzień i czyta "Quo Vadis", aby nie wprowadzić syna w błąd przy pomocy w zadanym wypracowaniu, bo nie pamięta już lektury ze szczegółami. Kobieta podkreśla również, że kilka lat temu hucznie wiwatowano na temat wcześniejszej edukacji dzieci. Jej młodszy syn należy właśnie do tej grupy. Wtedy szczycono się tym faktem na szczeblu ministerialnym, lokalnym czy szkolnym. Propagowano takie zabiegi, nagrywano spoty reklamowe itd... a potem sporządzano raporty wskazujące jak świetnie dzieci z rocznika 2006 radzą sobie na tle rocznika 2005. – A powiem szczerze, że widziałam to na własnej skórze i skórze moich dzieci. Teraz na chwilę przed egzaminami widać, że to gów…o prawda! Absolutnie widać tę różnicę mentalną. Dlatego nie fundujmy swoim dzieciom przyspieszonego trybu edukacji, a obecnie nie fundujmy im egzaminu w towarzystwie pandemii! – stwierdza. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – Lekcje online to ściema! – Dzieci zarzucane są zajęciami wg planu lekcji, dodatkowo maile od nauczycieli, konieczność wysyłania skanów notatek - o ile ktoś dysponuje w domu drukarką ze skanerem i czasem kilkoma komputerami – dodaje. – To ciągły stres – zwraca uwagę matka chłopców. Z jednej strony, aby nikt z bliskich nie zachorował na koronawirusa, a z drugiej trzeba przygotować się do egzaminów. Z relacji dowiadujemy się, że uczniowie na czas muszą odczytać maila, bo w ten sposób sprawdzana jest obecność, wysłać pracę i mieć pewność, że serwery się nie zawiesiły, bo nie dostarczenie skutkuje negatywną oceną. – Tylko że oni wysyłają tylko e-maila, a nikt im tego nie tłumaczy. Naprawdę taki system nauki jest prowizoryczny – deklaruje mama nastolatków. – Oprócz zadań polegających na: przeczytajcie temat, zróbcie punkty 1-3, pisemnie lub ustnie. Obok jeszcze zadania zdalne z matematyki do godz. 15-tej, a za dwa dni koniecznie trzeba zrobić zadania na platformie matematycznej i znów wszystko na czas. A to wszystko obok próbnych egzaminów z polskiego, matematyki i j.obcego. To jest jakieś nieporozumienie – stwierdza. Próbny egzamin ósmoklasisty z j. polskiego Synowie pani Sylwii uruchomili wczoraj egzamin z j. polskiego. Młodszy nie zdążył napisać rozprawki, a jest ona wysoko punktowana. – Na szkolnej platformie mieli zaznaczyć obecność, a na drugiej rozwiązywać egzamin. Trzeba było robić dwie rzeczy naraz. Dodatkowo wieszały się serwery – zarówno dziennik elektroniczny, jak i komisji ogólnopolskiej. Pewnie na matematyce i j. obcy będzie tak samo – wyjaśnia. Pytania do Ministerstwa Edukacji Narodowej Egzamin ósmoklasisty ma być przeprowadzony w dniach 21-23 kwietnia. Przystąpienie do nich to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Nowe obostrzenia Ministra Zdrowia obowiązują do 11 kwietnia. Uczniowie po świętach ponoć mają wrócić do szkół. – Jesteśmy w stanie zawieszania. Nie wiemy, jak będzie to wyglądało – kwituje pani Sylwia. Na koniec zadaje serię pytań. – Teraz czeka uczniów eksperyment: dasz radę albo nie - oto jest pytanie? Pytanie również do nauczycieli: czy mogą się czuć dumni, że realizują swoje zadania pedagogiczne? Czy nasza dalsza edukacja będzie polegać dalej na przesłaniu maila na przykładzie: proszę przeczytać temat taki i taki. Nie wspominając już o edukacji, kiedy w stresująco określonym czasie trzeba odpisywać nauczycielom, pisać próbny egzamin przy zawieszających się serwerach. Szkoda, że dzieci traktuje się jak eksperyment! I pytanie, w jakim kierunku ma iść ten świat edukacji, drodzy rodzice i Panie Ministrze? Bo bałaganu nie brakuje! – podsumowuje. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze