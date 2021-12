Ekologia Ci schlebia! – czyli jak odświeżyć pieczywo oraz inne produkty spożywcze

Najczęstszym problem odgrzewanego jedzenia jest to, że staje się bardzo suche. Aby temu zapobiec możemy przenieść resztki do żaroodpornego naczynia, delikatnie zalać je wodą i przykryć szklaną pokrywką. -"Ja często dodaje też łyżkę masła klarowanego, które bardzo sprawdza się przy odgrzewaniu resztek w taki sposób" dodaje Ekspertka - Agnieszka Cegielska. Tak odgrzane w piekarniku jedzenie odzyska wilgoć i znów będzie smakować tak, jak poprzedniego dnia. Jeszcze lepsze efekty uzyskamy wykorzystując piekarnik parowy od marki Electrolux. Program "Regeneracja" został stworzony specjalnie do przywrócenia odgrzewanym daniom drugiego życia. Makaron, ryż i ziemniaki mają tendencję do wysychania podczas przechowywania w lodówce, a para pozwala przywrócić im wilgotność. Doskonale nadaje się również do odgrzewania warzyw ugotowanych na parze – wystarczy umieścić je na blasze i poddać działaniu pary bezpośrednio przed podaniem. Po kilku minutach znów będą doskonałe. Otrzymany posiłek już nigdy nie będzie nijaki i suchy – efekt końcowy za każdym razem zaskoczy nas lekkością, niezwykłym aromatem i smakiem utrzymanym dzięki mocy pary wodnej. Funkcja "Regeneracja" zastosowana w produktach marki Electrolux, czyli odgrzewanie w piekarniku za pomocą pary ma rzeszę swoich zwolenników - "Często żartuję, że program Regeneracja to mój ulubiony i najczęściej używany w moim piekarniku parowym" dodaje Agnieszka Cegielska.