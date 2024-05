Ekspedientka mówi o kradzieżach w Żabce. To już prawdziwa plaga

Z półek znikają drogie kawy, czekolady, a nawet kapsułki do prania. Ekspedienci zajęci swoją pracą, często nie są w stanie szybko zareagować na kradzież. To z kolei wykorzystują sprytni złodzieje, którzy znajdują coraz to nowsze sposoby, aby nie wyjść ze sklepu z pustymi rękami.