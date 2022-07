Eksperci wskazują, jak często wymieniać biustonosz na nowy. Mało kto o tym wie

Biustonosz powinno się wyrzucić, gdy zaczynamy się niekomfortowo w nim czuć. Jeśli jest za ciasny, zbyt luźny, obciera skórę lub przesuwa się na ciele podczas noszenia, to znak, że nie nadaje się już do użytku. To zupełnie normalne zjawisko, ponieważ materiał pod wpływem użytkowania zaczyna się rozciągać.