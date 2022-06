Wychodzące z biustonosza fiszbiny to zmora wielu kobiet. Jest na nie sposób

Wychodzące ze stanika fiszbiny to problem, który nasila się podczas niepoprawnego prania bielizny. Biustonosz nie powinien być bowiem wrzucany do pralki z innymi ubraniami. Należy do czyścić ręcznie. Tylko wtedy zachowa pierwotną formę i elastyczność. Pranie w pralce może uszkodzić jego kształt oraz delikatne elementy, takie jak koronka, hafty czy koraliki.