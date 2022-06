Jak dobrać stanik? Specjalistka podzieliła się ważnymi wskazówkami

Następnie zakładamy biustonosz. Ważne, żeby zawsze nowe staniki przymierzać na najluźniejszym haczyku. Ekspertka podkreśla, że jeśli od razu możemy zapiąć go na ten najbardziej ciasny, stanik jest na nas za duży. Dodatkowo podkreśla, że jeśli możemy z łatwością odciągnąć pasek stanika naprawdę daleko od ciała lub jeśli w dowolnym stopniu zakrzywia on plecy, to jest za duży.