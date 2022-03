Eksperta od mowy ciała obnażyła gesty prezesa NBP. "Przepis na to, by przekaz był jak najmniej wiarygodny"

"Chaos w gestach, nadekspresje w przekazie, rozbiegane spojrzenie, przerysowana mimika, ściskanie pięści, ironizowanie, podśmiewanie się pod nosem, do tego chaos na poziomie słów. To przepis na to, jak spowodować, by przekaz był najmniej wiarygodny, jak się da!" – napisała Domaradzka-Guzik. Wiele internautów w sekcji komentarzy pod wpisem zgodziło się z jej opinią.