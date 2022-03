Psycholog o mowie ciała Zełenskiego. "Obala stereotyp lidera"

- On ma tę zbroję, którą założył wiele lat temu. To, że jest go tak trudno rozszyfrować, że wszyscy się go boją, to że tworzy ogromny dystans między sobą a innymi osobami, to moim zdaniem przesadny perfekcjonizm połączony z kontrolą, który ma celu, żeby nikt go nie zranił. Myślę, że moglibyśmy upatrywać tego przyczyn w jego dzieciństwie. Doprowadziło to do tego, że stał się tyranem. To, co teraz robi, jest obroną przed zranieniem – zaznacza psycholożka.