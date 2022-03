Małgorzata Ostrowska-Królikowska stoi murem za synem. Relacja z synową jest zaś skomplikowana

Małgorzata Ostrowska-Królikowska, chcąc nie chcąc znalazła się w środku rodzinnego konfliktu. Media obserwują i analizują jej wpisy, a informatorzy zdradzają, co myśli o synowej i jaki ma do niej stosunek. Prawdopodobnie aktorka nie przepada za Joanną Opozdą. Młoda artystka miała się jej kilkakrotnie narazić i zniechęcić do siebie. Oliwy do ognia miały dodać jej skomplikowane relacje rodzinne.