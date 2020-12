Ekspertka o pożegnaniu Williama z królową. Wyjaśnia, co książę powiedział na koniec

"Pod koniec występu, z udziałem O Little Town of Betlehem, królowa, którą można było zobaczyć śpiewającą, rozmawiała z rodziną, a kiedy odwróciła się, by wejść po schodach z powrotem do zamku, można było usłyszeć Williama mówiącego: Bye gran. Zdrobnienie od słowa „grandmother”, tak jak mówią głównie dzieci, świadczy o ich zażyłej i bardzo dobrej więzi"- wyjaśniła Rebecca English dla magazynu "OK!".