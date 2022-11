Elegancka Marta Manowska. Taka stylizacja sprawdzi się na święta

Pod marynarkę założyła klasyczną, białą koszulę z ozdobnymi wstążkami przy mankietach. Ten element garderoby to must have w szafie każdej eleganckiej kobiety. Stylizacja, w której Marta Manowska wystąpiła na nagraniach do finału "Rolnika...", mogłaby idealnie odnaleźć się przy świątecznym stole. Jeśli nie czujesz się pewnie w cekinach i satynie, postaw na prosty garnitur w przygaszonym kolorze. Doskonały efekt gwarantowany.