Elegancki Janusz Korwin-Mikke nawet żarówkę wymienia w garniturze

Mogłoby się wydawać, że Janusz Korwin-Mikke wprost urodził się w garniturze! Znany polityk z racji sprawowanej funkcji dba o swój wizerunek i na co dzień prezentuje się w nienagannych stylizacjach. I o ile w Sejmie po prostu wypada pojawić się w marynarce, spodniach z kantem, białej koszuli i krawacie - lub muszce - to w domu po skończonej pracy można już sobie pozwolić na coś wygodniejszego.

Korwin-Mikke najwidoczniej tak przyzwyczaił się do noszenia garnituru, że nie rozstaje się z nim nawet w czasie wolnym. A gdy trzeba w domu wykonać prace konserwatorskie, bez wahania zabiera się do roboty, nie zważając, czy ma na sobie elegancki strój, czy wygodne odzienie. Polityk pochwalił się na Instagramie zdjęciem, na którym widać, jak stanął na wysokości zadania i wspiął się na drabinę, by wymienić żarówkę w pokoju syna. "Dobre oświetlenie to podstawa nauki zdalnej!" - napisał pod fotografią Korwin-Mikke.