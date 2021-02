WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Inspiracje + 3 portfeleporadnik kupującegozakupowe inspiracje Magdalena Tatar 1 godzinę temu Element wizerunku i praktyczny dodatek. Śliczne portfele za ułamek ceny Portfel powinien mieć odpowiedni rozmiar, właściwą liczbę przegródek i pojemność kieszeni na banknoty. W wyborze tego dodatku kierujemy się głównie względami praktycznymi, ale może też być modnym dodatkiem, prezentem albo gadżetem, dzięki któremu pieniądze i dokumenty są bezpieczne oraz uporządkowane. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Duży wybór i atrakcyjne ceny - jeśli czas wymienić portfel, będzie w czym wybierać Źródło: Shutterstock Kiedy ostatnio wymieniałaś portfel? Ponadczasowa elegancja jest na topie. Wybieramy funkcjonalne, proste i pasujące do wszystkiego, ale równocześnie stylowe ubrania i dodatki. Jednym z pewniaków w kategorii produktów, które uzupełniają naszą codzienną garderobę jest portfel. W ostatnich miesiącach korzystaliśmy z portfeli rzadziej, ale to nie znaczy, że ten dodatek można zignorować. Powinien być w jak najlepszym stanie - tak, jak buty, włosy albo zegarek. Jakie portfele wybieramy? Elegancki i błyszczący pasuje dla niej, a dyskretny i funkcjonalny dla niego. Pojemny, jeśli korzystasz z różnych kart, kuponów i drobiazgów, a także nosisz przy sobie nieco gotówki, zaś skromny i niewielki jeśli płatności dokonujesz jedną albo dwiema kartami płatniczymi. Kolorystycznie do niedawna dominowała praktyczna czerń, ale teraz nie jest to już regułą. Niektórzy mają jeden duży, inni kilka mniejszych. Najwięcej jest tych minimalistycznych i prostych, ale i zwolennicy awangardowych trendów mogą znaleźć coś w oryginalnym kształcie, z fakturą albo ciekawymi detalami. Efektowny dodatek - modny portfel Podążanie za nowinkami modowymi można zaobserwować nie tylko w odniesieniu do ubrań i ozdób, ale też w kategorii produktów, których nie widać: przykładem jest bielizna i galanteria. Akcesoria ze skóry lub skóropodobnego tworzywa także mogą być modne. Warto zwrócić uwagę na efektowne modele z tłoczeniami, pikowane, lakierowane albo w intensywnych kolorach. Elegancki portfel w wersji premium to piękny prezent, a także (co czasem nam umyka) ważny element wizerunku. Schludny i estetyczny portfel po prostu wypada mieć i wcale nie oznacza to zakupu produktu luksusowego, drogiego czy markowego. Przy płaceniu po prostu wstyd wyjąć zaniedbany, zużyty dodatek z przetarciami i uszkodzeniami. Taki drobiazg może zarówno zbudować dobry wizerunek, jak i szybko go popsuć. Za najbardziej eleganckie i klasyczne uznaje się portfele ze skóry naturalnej licowej, a w dalszej kolejności z zamszowej czy syntetycznej. Portfele damskie – skóra naturalna czy ekologiczna? Troska o ekologię skłania nas coraz częściej do sięgania po produkty, które nie mają pochodzenia zwierzęcego. Alternatywą praktyczne i tanie produkty z tworzywa sztucznego, które także mogą być eleganckimi dodatkami. Portfel ze skory ekologicznej dawniej był uważany za nieelegancki, ale dotyczyło to głównie tanich podróbek skórzanych produktów. Obecnie skóropodobne produkty są polecane ze względu na wysoką trwałość, modny styl, łatwe czyszczenie i… korzystną cenę. Klasyka przede wszystkim Skórzane portfele należą do jednej z najchętniej wybieranych kategorii prezentów. Przyczyn jest kilka, bo z portfela korzystają prawie wszyscy, łącznie z osobami, które preferują płatności elektroniczne. Taki prezent znajdziemy też w prawie każdym przedziale cenowym – może być zarówno luksusowym upominkiem dla kogoś, kto jest dla nas ważny, jak i kolorowym gadżetem dla przyjaciółki. Wiele modeli eleganckich portfeli dla kobiet jest starannie zapakowanych w piękne opakowania z przeznaczeniem na prezent. Skórzany model portfela znajdziemy nawet za kilkadziesiąt złotych. Portfel powinien być regularnie wymieniany, a że korzystamy z niego bardzo często – drobne uszkodzenia i ślady zużycia mogą nam umykać. Wymianę portfele zaleca się w zależności od trwałości modelu co 1,5 roku do ok. 2 lat. Jeśli jednak wybierzesz trwały model ze skóry i starannie o niego zadbasz, posłuży znacznie dłużej, ale i w wersji ekologicznej nietrudno o solidny i ładny produkt. icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze