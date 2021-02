Eliza Rutynowska komentuje nowy projekt resortu Zbigniewa Ziobry. Dzieci mają mieć lepsze warunki podczas przesłuchań

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza stworzyć tzw. przyjazne pokoje przesłuchań dla dzieci od 15. do 18. roku życia oraz wprowadzenie specjalnych grafik, które wyjaśnią im, dlaczego i po co są przesłuchiwane. Prawniczka Eliza Rutynowska była gościem w programie "Newsroom" i skomentowała nowy pomysł rządzących. - To są niezwykle stresujące sytuacje, dlatego zgadzam się, że forma pouczeń musi być przystępna - powiedziała. - Z drugiej strony mnóstwo młodzieży jest zaangażowanych wbrew swojej woli w postępowania o demoralizację. W związku z ich uczestnictwem w pokojowych manifestacjach - dodała Rutynowska tym samym pokazując, że policja działa niewłaściwie, zatrzymując młode osoby pod pretekstem posądzania ich o demoralizację.

