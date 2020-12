Eliza Rutynowska: Publikacja wyroku to bawienie się prawem obywateli

Eliza Rutynowska, prawniczka Forum Obywatelskiego Rozwoju, była gościem programu "Newsroom" WP. Publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego to kwestia stycznia – powiedział marszałek Terlecki. - Trzy kwestie mnie niepokoją. Zacznę od tego, że w ogóle on zapadł, w takim czasie i w takiej formie, co jest wstrząsające. Nie został on opublikowany niezwłocznie, co jest obowiązkiem – stwierdziła Rutynowska podczas rozmowy. - Politycy mówią dość głośno, że liczą na to, że uzasadnienie tego wyroku jakąś furtkę im do interpretacji tego wyroku zapewni. To jest niedopuszczalne. Bawimy się datą publikacji tego wyroku. Już kilka razy słyszałam o tym, że miał być opublikowany. To jest bawienie się prawem obywateli do bezpieczeństwa prawnego, co jest niedopuszczalne – uważa prawniczka.

